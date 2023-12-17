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«МЮ» выиграл лишь 1 из последних 11 матчей у «Ливерпуля» в АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в АПЛ (0:0). Команда из Манчестера не забивает на «Энфилде» уже пять лет.

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