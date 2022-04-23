Рублев о матче с Фоньини в Белграде: «Фаби – суперталант, он может сыграть потрясающе. Я должен сделать все возможное»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Таро Даниэлем в 1/4 финала турнира в Белграде. Российский №2 победил 6:3, 6:3 «Я был немного напряжен, потому что погода была действительно тяжелой.
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