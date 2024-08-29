Ученые из Китая предложили защищаться от астероидов ядерным оружием

Ученые в Китае призвали ускорить разработку ядерного оружия для защиты от астероидов. Группа исследователей из Института Пекина выяснила, что при сближении огромного астероида с Землей избежать столкновения с ним поможет только ядерное оружие, передает South China Morning Post.
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