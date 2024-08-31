Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Когда будем строит "китайскую стену".Ни одного русског...
  • Владимир Петров
    А Ермак русское ли слово? Поменяйте буковку и выйдет Ермек - распространённое в Ср. Азии имя...Ни одного русског...
  • Авас Анекак
    не умничай с герасимовым наверно в генштабе сидешь? причем тут периметр? стереть Польшу для наачала остальные не поле...В армии раскрыли,...

«Они смеялись, стреляя по нам»

Жена Александра, попавшая вместе с ним под танковый обстрел ВСУ, рассказала о пережитом ужасе.Марина из Погребков Суджанского района в рассказала о том злополучном дне, когда они с семьей попали под обстрел 8 украинских танков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх