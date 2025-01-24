Депутат Белоруссии рассказал о настроениях в обществе перед выборами

Внутриполитическая ситуация в республике кардинально отличается от обстановки в 2020 году, заявил «Известиям» депутат палаты представителей Национального собрания республики, член постоянной комиссии по международным делам Александр Шпаковский.
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