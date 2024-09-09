Рязанский участник СВО победил на выборах в Рязоблдуму

Роман Иголкин избирался от «Единой России», он набрал 76% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ с результатом в 9,75% голосов, на третьем месте — представитель ЛДПР с результатом в 7,53% голосов, следующий результат у кандидатки от «Партии пенсионеров» — она набрала 5,66% голосов.