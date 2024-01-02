WADA начало расследование в отношении Испанского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование в отношении Испанского антидопингового агентства (CELAD), потребовав в срочном порядке объяснений по поводу того, что организация не наказывала спортсменов за нарушение антидопинговых правил.
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