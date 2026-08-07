Минимум пять случаев самоубийств произошло за месяц в киберкомандовании США

Серия самоубийств произошла в киберкомандовании США. Об этом написало агентство Bloomberg . «В период с начала июня по начало июля по меньшей мере пять человек, которые работали в киберкомандовании США или тесно сотрудничали с ним, покончили с собой», — отметили авторы материала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии