Минимум пять случаев самоубийств произошло за месяц в киберкомандовании США

Серия самоубийств произошла в киберкомандовании США. Об этом написало агентство Bloomberg . «В период с начала июня по начало июля по меньшей мере пять человек, которые работали в киберкомандовании США или тесно сотрудничали с ним, покончили с собой», — отметили авторы материала.