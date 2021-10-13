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Драги призвал соседей Афганистана участвовать в урегулировании в стране

Драги призвал соседей Афганистана участвовать в урегулировании в стране

Решением кризиса в Афганистане должны заняться сопредельные с ним страны, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 12 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

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