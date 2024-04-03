«Смарттехгрупп» в 2023 году нарастила чистую прибыль на 42%

«Смарттехгрупп» (СТГ), чьим основным активом является микрофинансовая компания (МФК) CarMoney, за 2023 год заработала 554 млн рублей чистой прибыли, что на 42% больше, чем годом ранее, следует из отчетности СТГ по МСФО.
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