Политолог Асафов: государству важно давать молодежи все возможности для развития

Молодежь - это та часть общества, которой предстоит строить будущее. Об этом в преддверии Дня молодежи, который в этом году празднуется 29 июня, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.