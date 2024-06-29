Политолог Асафов: государству важно давать молодежи все возможности для развития

Молодежь - это та часть общества, которой предстоит строить будущее. Об этом в преддверии Дня молодежи, который в этом году празднуется 29 июня, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
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