Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию назван лучшей практикой социального предпринимательства России

Социальный проект по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот» Федерации скалолазания Нижегородской области занял первое место в номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» премии «Мой добрый бизнес» сезона 2023 – 2024.
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