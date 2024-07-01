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Нижегородская правда

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Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию назван лучшей практикой социального предпринимательства России

Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию назван лучшей практикой социального предпринимательства России

Социальный проект по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот» Федерации скалолазания Нижегородской области занял первое место в номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» премии «Мой добрый бизнес» сезона 2023 – 2024.

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