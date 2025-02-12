Китай на деле борется с изменением климата и стремится достичь "двух углеродных целей" -- МИД КНР

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ -- Китай постоянно и на деле борется с изменением климата, стремясь собственным способом и в своем темпе выполнить обязательства по достижению "двух углеродных целей" /пик выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродная нейтральность к 2060 году/.
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