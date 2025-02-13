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Молодёжь Архангельска приглашают на встречу с министром науки Поморья Алексеем Аксёновым

Молодёжь Архангельска приглашают на встречу с министром науки Поморья Алексеем Аксёновым

Открытый диалог с министром науки, высшей школы и научно-технологического развития Алексеем Аксёновым состоится в среду, 19 февраля, в 14:00 на площадке медиастудии Российского общества «Знание» по адресу: набережная Северной Двины, 22.

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