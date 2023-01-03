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NPD: НАТО поставляет Киеву “металлолом и рухлядь”, чтобы обновить свой арсенал

NPD: НАТО поставляет Киеву “металлолом и рухлядь”, чтобы обновить свой арсенал

Обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман пишет, что Запад поставляет Украине устаревшее оружие для модернизации собственного арсенала.

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