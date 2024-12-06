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«Русские настоящие гении»: Путешествие американки в Россию и её первые впечатления

«Русские настоящие гении»: Путешествие американки в Россию и её первые впечатления

Если вы спросите американку Сашу Йост, какой опыт изменил её жизнь, то она без раздумий ответит — поездка в Россию.

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Комментарии
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Галина Паншина
Так ведь у Саши бабушка и дедушка живут в Сибири, а мама русская. Саша гостила в Сибири, а теперь вся ее семья переехала в Москву. Недавно бывал передача об иностранцах, которые переехали в Россию.
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1 час.
Валерий Василенко
А почему в Москву, а не на Чукотку?
Ответить
1 час.
ДК
Дмитрий Костерин
А по мне так лучше на Чукотке чем в Москве.
Ответить
4 мин.

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