Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Клопп о дебюте Гакпо за «Ливерпуль»: «Хороший знак на будущее. Он влился в игру»

Юрген Клопп оценил дебют Коди Гакпо за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2). Вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте игры 3-го раунда Кубка Англии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх