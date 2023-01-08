Клопп о дебюте Гакпо за «Ливерпуль»: «Хороший знак на будущее. Он влился в игру»

Юрген Клопп оценил дебют Коди Гакпо за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2). Вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте игры 3-го раунда Кубка Англии.
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