Беглов: Определены лауреаты Молодежной премии Петербурга в области художественного творчества

В 2024 году Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского Правительства «О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга в области художественного творчества» в 2024 году.
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