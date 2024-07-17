На экспертизу ДНК останков погибших пилотов SSJ может уйти месяц

Как сообщили РИА Новости представители следственной группы, ведущей уголовное дело о крушении 12 июля в районе подмосковной Коломны лайнера SSJ-100, экспертиза ранее собранных фрагментов тел погибших пилотов может занять порядка месяца.
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