Страна и люди
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Страна и люди

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Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

В связи с заявлением ВЦИОМ об улучшении отношения россиян к мигрантам хочется напомнить о тех мерах по "повышению социальной толерантности в отношении трудящихся-мигрантов и снижению проявлений ксенофобии в принимающих странах", которые производились в России по приказу Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО.

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