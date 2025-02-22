В Архангельске наградили лучших спортсменов Поморья

Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Церемонию открыл заместитель губернатора региона Сергей Пивков, который отметил, что спортсмены Архангельской области в 2024 году добились блестящих побед на всероссийских и международных соревнованиях.