В Архангельске наградили лучших спортсменов Поморья

Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная звезда Беломорья»Церемонию открыл заместитель губернатора региона Сергей Пивков, который отметил, что спортсмены Архангельской области в 2024 году добились блестящих побед на всероссийских и международных соревнованиях.
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