smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 589 подписчиков

Молодежное крыло ХДС будет сотрудничать с ультраправыми в парламенте

Молодежное крыло ХДС будет сотрудничать с ультраправыми в парламенте

О планах по сотрудничеству с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» в парламенте Саксонии-Анхальт заявил глава земельного отделения Молодежного союза Нико Элснер 27 августа в подкасте «Для Германии» газеты «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии