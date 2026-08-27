Молодежное крыло ХДС будет сотрудничать с ультраправыми в парламенте

О планах по сотрудничеству с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» в парламенте Саксонии-Анхальт заявил глава земельного отделения Молодежного союза Нико Элснер 27 августа в подкасте «Для Германии» газеты «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии