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Как автопилот Tesla спасает жизни, наглядно. Видео показывает, как автомобиль резко затормозил перед ребёнком, выбежавшим на дорогу

Как автопилот Tesla спасает жизни, наглядно. Видео показывает, как автомобиль резко затормозил перед ребёнком, выбежавшим на дорогу

Автомобиль на FSD Supervised за доли секунды остановился после появления ребёнка на проезжей части, избежав потенциального наезда В Сети появилось видео, демонстрирующее работу системы автономного вождения Tesla FSD Supervised в неожиданной дорожной ситуации.

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