Два судна "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", переполненные мазутом тонут около Керченского пролива

Корабли, наполненные мазутом, терпят бедствие в 8 км от Керченского пролива.Как пишет interfax.ru со ссылкой на МЧС, корабль наполненный мазутом, принадлежащий компании "Волгонефть 212" терпит бедствие в восьми километрах от берега около Керченского пролива.