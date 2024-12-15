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Царьград

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Два судна "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", переполненные мазутом тонут около Керченского пролива

Два судна "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", переполненные мазутом тонут около Керченского пролива

Корабли, наполненные мазутом, терпят бедствие в 8 км от Керченского пролива.Как пишет interfax.ru со ссылкой на МЧС, корабль наполненный мазутом, принадлежащий компании "Волгонефть 212" терпит бедствие в восьми километрах от берега около Керченского пролива.

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