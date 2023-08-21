Новости, события, факты

146 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    И судя по Вашей реплике Вы никогда не слышали украинских националистов))) 99% украинцев путают понятия "русский" и "р...В ОДИНОЧКУ ПРОТИВ...
  • Владимир Минаков
    А с каждым новым днём и европейские "провидцы", и местные политологи, вносят свои предсказания о будущем Украины, как...Боль и мрии про Б...
  • Михаил Сартин
    Сколько можно сопли жевать. Все для друзей, которые хамят как хотят. Своим - дулю с маком. Что за правительство у нас...«Россия ставит Ка...

Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Задавать имеет смысл в ту минуту, как собеседник в заполошном угаре начинает клясть последними словами Путина, Россию с её самой неправильной в мире историей и чудовищно неправильным населением, которое категорически не желает следовать примеру своих наиболее достойных представителей в его лице, дружным хором отвечающих на этот роковой вопрос: "Украины!", автоматически твердя вслед за этим бандеровскую речёвку "Слава Украине, героям слава!" и всеми прочими способами демонстрировать свою прогрессивность, толерантность и приверженность демократическим западным ценностям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
мЗ
мирас Закироув
Хотеллс
Ответить
9 час.
алекс кузь
Сатан умнеет на глазах. Чего пишет, понимай как хочешь. Песок владеет Крымом.
Ответить
9 час.
мЗ
мирас Закироув
Хотелось бы,чтоб Россия еще + обулась в сапоги скороходы,и стала навека главной страной мироздания ...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх