Простой, немного забавный и абсолютно безобидный тест на адекватность: вопрос "Чей Крым?"

Задавать имеет смысл в ту минуту, как собеседник в заполошном угаре начинает клясть последними словами Путина, Россию с её самой неправильной в мире историей и чудовищно неправильным населением, которое категорически не желает следовать примеру своих наиболее достойных представителей в его лице, дружным хором отвечающих на этот роковой вопрос: "Украины!", автоматически твердя вслед за этим бандеровскую речёвку "Слава Украине, героям слава!" и всеми прочими способами демонстрировать свою прогрессивность, толерантность и приверженность демократическим западным ценностям.