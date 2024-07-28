Россиянка получила ранение при атаке украинского дрона на жилой дом

В результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство на жилой дом в Курской области в городе Судже, ранена местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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