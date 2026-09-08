Осужденный за теракт на Запорожье заявил, что куратору на Украине безразлична его судьба

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Осужденный на 22 года лишения свободы за теракт в МФЦ в Запорожской области Антон Кадыков заявил, что украинскому куратору, задания которого он исполнял, безразлична его судьба.
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