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ТАСС

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Осужденный за теракт на Запорожье заявил, что куратору на Украине безразлична его судьба

Осужденный за теракт на Запорожье заявил, что куратору на Украине безразлична его судьба

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Осужденный на 22 года лишения свободы за теракт в МФЦ в Запорожской области Антон Кадыков заявил, что украинскому куратору, задания которого он исполнял, безразлична его судьба.

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