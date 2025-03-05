Россия отвоюет собственный цветочный рынок у Нидерландов

Место голландских роз в цветочных магазинах займут российские. Премьер-министр Михаил Мишустин 5 марта во время визита в теплицы с розами в Подмосковье пообещал поддержать отрасль продолжением льготных программ кредитования.
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