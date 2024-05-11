В Петербурге арестовали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции арестовали мужчину, осквернившего государственный флаг. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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