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В Петербурге арестовали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы

В Петербурге арестовали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции арестовали мужчину, осквернившего государственный флаг. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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