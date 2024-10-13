Ночная непогода нанесла много грунта, камней и грязи на улицы Севастополя.На данный момент работы по расчистке придомовых территорий и парков практически полностью завершены, сообщил губернатор Развожаев.
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