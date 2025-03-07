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На западе Украины из-за взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

На западе Украины из-за взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

В Тернопольской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.

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