На западе Украины из-за взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

В Тернопольской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.
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