Русскоязычная версия MMORPG ArcheAge получила обновление «Тайны торгового союза»На серверах русскоязычной версии ArcheAge было установлено свежее обновление «Тайны торгового союза», которое предлагает ремесленникам новые механики, а любителям PVP-соревнований — новые арены.
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