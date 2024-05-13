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Уже герой: кто тот молодой парень, сидевший позади Владимира Путина на параде Победы

Уже герой: кто тот молодой парень, сидевший позади Владимира Путина на параде Победы

9 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии, положивший конец самой разрушительной войне в истории человечества.

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