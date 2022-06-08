Военное обозрение

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БМП-3 с огневой поддержкой САУ AMX-13/Mle F.3: формирование манёвренных боевых групп в армии Венесуэлы

БМП-3 с огневой поддержкой САУ AMX-13/Mle F.3: формирование манёвренных боевых групп в армии Венесуэлы

Венесуэльская армия проходит сложный путь перерождения, на который её вынудили встать западные санкции, закрыв для Каракаса возможность закупки запасных частей для боевой техники.

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