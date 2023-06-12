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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

Бывший руководитель итальянского правительства Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

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