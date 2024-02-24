Вагенкнехт: передача Украине ракет Taurus перенесет боевые действия в Германию

Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с РФ. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, которое опубликовано в соцсети X.
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