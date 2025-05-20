В Госдепе высказались о проекте о «сокрушительных» санкциях против России

Администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых «сокрушительных» санкциях против России.
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