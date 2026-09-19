10 скрытых сигналов опухоли: онколог назвал симптомы, похожие на усталость

Беспричинная потеря веса, неожиданные кровотечения и странные ощущения внутри — медик советует не откладывать обследование.
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