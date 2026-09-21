Жителей Поморья призывают поддержать земляка в финале премии #МЫВМЕСТЕ

За четыре года штаб «Вместе мы сильнее» под руководством Артема Смолокурова направил в зону СВО более 228 гуманитарных фур и 409 транспортных средств, проголосовать за финалиста можно до 15 октября.
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