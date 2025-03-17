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Царьград

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В Казахстане лавина унесла жизнь русской горнолыжницы: подробности инцидента

В Казахстане лавина унесла жизнь русской горнолыжницы: подробности инцидента

Гражданка России погибла из-за схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак.В районе горнолыжного курорта Шымбулак, расположенного недалеко от города Алма-Ата в Казахстане, группа лыжников стала причиной схода лавины, в результате чего погибла гражданка России 1990 года рождения.

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