В Казахстане лавина унесла жизнь русской горнолыжницы: подробности инцидента

Гражданка России погибла из-за схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак.В районе горнолыжного курорта Шымбулак, расположенного недалеко от города Алма-Ата в Казахстане, группа лыжников стала причиной схода лавины, в результате чего погибла гражданка России 1990 года рождения.
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