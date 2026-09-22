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Уругвай сохранит соглашение с кубинскими врачами вопреки давлению США

Уругвай сохранит соглашение с кубинскими врачами вопреки давлению США

Сотрудничество Уругвая с кубинскими медиками продолжится, несмотря на давление Вашингтона, сообщил секретарь президента страны Алехандро Санчес 21 сентября в интервью изданию Echo Digital.

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