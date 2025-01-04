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Азаров: Переводы на Украину снизились на 376 млн долларов в 2024 году

Азаров: Переводы на Украину снизились на 376 млн долларов в 2024 году

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о снижении денежных переводов из-за границы. В 2024 году объем уменьшился на 376 миллионов долларов за первые пять месяцев, что связано с протестом граждан против киевского режима.

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