Песков рассказал, как Путин и Трамп понимали друг друга во время разговора

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Перевод во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
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