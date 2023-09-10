Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Ну , если вам северокорейцы не нужны на фронте, то езжайте воевать туда сами....

Владимир Алтайцев

Все эти кадры в фильме Освобождение с Жукковым вымысел от начала до конца. Тем паче с Рокоссовским на пару. Рокоссовский презирал Жукова