Юрий Кот Если у твоего врага от одного вида предстоящего партнёрства КНДР и России трясутся поджилки, значит, "хорошие сапоги - надо брать".
Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги
Комментарии
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Андрей Красноперов
Ну , если вам северокорейцы не нужны на фронте, то езжайте воевать туда сами....
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14 час.
Владимир Алтайцев
похоже, ты, шавка США, мухоморов объелсяю
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13 час.
Владимир Алтайцев
Все эти кадры в фильме Освобождение с Жукковым вымысел от начала до конца. Тем паче с Рокоссовским на пару. Рокоссовский презирал Жукова
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13 час.
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