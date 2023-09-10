Театр абсурда

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Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Юрий Кот   Если у твоего врага от одного вида предстоящего партнёрства КНДР и России трясутся поджилки, значит, "хорошие сапоги - надо брать".

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Ну , если вам северокорейцы не нужны на фронте, то езжайте воевать туда сами....
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14 час.
Владимир Алтайцев
похоже, ты, шавка США, мухоморов  объелсяю
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13 час.
Владимир Алтайцев
Все  эти кадры в фильме Освобождение с Жукковым  вымысел от начала  до конца. Тем паче с Рокоссовским на пару. Рокоссовский  презирал Жукова
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13 час.

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