Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Говорю не то, что хотят слышать»: Яков Кедми раскрыл причину своего изгнания с российского телевидения

«Говорю не то, что хотят слышать»: Яков Кедми раскрыл причину своего изгнания с российского телевидения

Телеканал "78" Политический эксперт из Израиля Яков Кедми перестал появляться на федеральных телеканалах России.

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