Беспилотники ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Тамбовской области

Два многоквартирных дома были атакованы беспилотниками в городе Котовске Тамбовской области. Три человека было ранено осколками, сообщили «Известиям» представители врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.
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