«У меня чуть не случился сердечный приступ», «Моя душа покинула тело». Клиенты Amazon Web Services получили счета на сумму до 1,5 триллиона долларов после глобального сбоя

Компания уже решает проблемуПользователи Amazon Web Services получили пугающие ежемесячные счета на сумму до 1,5 триллиона долларов за подписки, которые обычно стоят меньше чашки кофе, из-за компьютерного сбоя.
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