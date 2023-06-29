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  • Natalija Osminina
    Я даже представить не могу, в какой парадигме Вы живете. Как будто в параллелльном измерении, в альтернативной реальн...Вдогонку к провал...
  • Анжела Курова
    И вообще, когда столько шизиков собралось против Пригожина, значит он точно действует во благо России.О военном аспекте...
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    Она явно на работе здесь и с определённой целью - нести пургу на Пригожина. Она же больше всех о нем здесь пишет.О военном аспекте...

Долгий миг Путина: Лукашенко объяснил решение президента России по «Вагнеру»

Долгий миг Путина: Лукашенко объяснил решение президента России по «Вагнеру»

Элегантность опытного бретера Во вторник второй наш президент, Александр Лукашенко, ответил на вопросы, которые остались после выступления в понедельник первого нашего президента Владимира Путина по поводу выступления Евгения Пригожина в субботу.

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