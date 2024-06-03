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Президент РАН озвучил проблему последствий ЕГЭ

Президент РАН озвучил проблему последствий ЕГЭ

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников связывает кадровую проблему в российской науке с результатами ЕГЭ и снижением интереса к точным наукам.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Прав Бастрыкин.  Когда-то один из директоров ЦРУ, оценивая мощь Союза, сказал, что хотя Союз и отстает в некоторых областях товаров народного потребления, но у русских есть огромный козырь, - это их система образования. Российская система образования и её методики создавалась сотни лет лучшими умами России.  И поэтому, придя к власти, либералы первым делом уничтожили именно российское-советское образование.  У Фурсенко и его нынешнего последователя Кравцова так и остался лозунг: &quot;Мне грамотные не нужны....&quot; (Фурсенко).  Для этих предателей народа России хозяева на Западе. И они делают все, чтобы россияне, не дай Бог, снова не полезли в науку, в высокие технологии, в Космос.  Им было сказано - &quot;Россия должна быть бензоколонкой.&quot;  Вот либералы во власти и стараются.
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