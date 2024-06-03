Президент РАН озвучил проблему последствий ЕГЭ

Александр Лагуткин

Прав Бастрыкин. Когда-то один из директоров ЦРУ, оценивая мощь Союза, сказал, что хотя Союз и отстает в некоторых областях товаров народного потребления, но у русских есть огромный козырь, - это их система образования. Российская система образования и её методики создавалась сотни лет лучшими умами России. И поэтому, придя к власти, либералы первым делом уничтожили именно российское-советское образование. У Фурсенко и его нынешнего последователя Кравцова так и остался лозунг: "Мне грамотные не нужны...." (Фурсенко). Для этих предателей народа России хозяева на Западе. И они делают все, чтобы россияне, не дай Бог, снова не полезли в науку, в высокие технологии, в Космос. Им было сказано - "Россия должна быть бензоколонкой." Вот либералы во власти и стараются.