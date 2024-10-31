VK представила мобильную версию сервиса VK Доска

VK Доска стала доступна со смартфонов и планшетов. В мобильной версии сервиса можно использовать полный функционал: создавать и редактировать доски, добавлять к ним изображения, ссылки, стикеры, фигуры и текстовые элементы.
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